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1 час назад

Президент Грузии призвала не допустить конфронтации на Черном море

ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала не допустить конфронтации на Черном море.

Президент Грузии призвала не допустить конфронтации на Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Черное море является одним из тех мест, где Грузия может увеличить свой потенциал, - сказала Зурабишвили во вторник на встрече с представителями иностранных СМИ. - Регион Кавказа и Украина через это море должны связаться с Евросоюзом. Все эти проекты - будь то транзит, энергетика, коммуникации - зависят от осуществления мирной и неконфронтационной политики. Это знает и Россия. Мы должны делать все для того, чтобы избежать конфронтации на Черном море".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Руководство Грузии осудило данное решение.

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