Президент Грузии призвала не допустить конфронтации на Черном море

"Черное море является одним из тех мест, где Грузия может увеличить свой потенциал, - сказала Зурабишвили во вторник на встрече с представителями иностранных СМИ. - Регион Кавказа и Украина через это море должны связаться с Евросоюзом. Все эти проекты - будь то транзит, энергетика, коммуникации - зависят от осуществления мирной и неконфронтационной политики. Это знает и Россия. Мы должны делать все для того, чтобы избежать конфронтации на Черном море".