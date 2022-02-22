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24 минуты назад

В Донецке совершено покушение на экс-главу Минобороны

Вероника Полынина

В Донецкой народной республике совершено покушение на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Об этом сообщает министерство государственной безопасности ДНР.

В Донецке совершено покушение на экс-главу Минобороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня 22 февраля в 16.32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова», - говорится в сообщении.

В результате покушения получил ранение местный житель – ему оторвало «правую конечность». Пострадавший направлялся на встречу с Кононовым.

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По факту взрыва возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Ранее во вторник, 22 февраля, сообщалось, что украинские силовики впервые с 2018 года выпустили ракеты «Град» по Донецку. Как рассказал представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), по городу выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

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