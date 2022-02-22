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33 минуты назад

Боррель о санкциях против России: Больше никакого шопинга в Милане

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Евросоюз ввел санкции против 351 депутатов Госдумы России, 27 физических и юридических лиц, больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена»,написал в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель о санкциях против России: Больше никакого шопинга в Милане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы единогласно приняли решение жестко ответить на незаконные действия России против Украины. Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Государственной Думы РФ, проголосовавших за признание так называемых ЛНР и ДНР», – написал он в Twitter.

Также, по его словам, под санкции попали «27 физических и юридических лиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Он отметил, что это будет распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы.

В заключение Боррель указал, что больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».

Ранее Боррель сообщил, что президент России Владимир Путин не включен в новый санкционный список Евросоюза, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.

Боррель: Путина нет в санкционном списке

Британия объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с «нелегальными действиями» в ДНР и ЛНР.

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