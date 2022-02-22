Боррель о санкциях против России: Больше никакого шопинга в Милане

Евросоюз ввел санкции против 351 депутатов Госдумы России, 27 физических и юридических лиц, больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена»,написал в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Сегодня мы единогласно приняли решение жестко ответить на незаконные действия России против Украины. Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Государственной Думы РФ, проголосовавших за признание так называемых ЛНР и ДНР», – написал он в Twitter.

Также, по его словам, под санкции попали «27 физических и юридических лиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Он отметил, что это будет распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы.

В заключение Боррель указал, что больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».

Ранее Боррель сообщил, что президент России Владимир Путин не включен в новый санкционный список Евросоюза, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.