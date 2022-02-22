В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
34 минуты назад

Страны ЕС единогласно решили принять пакет санкций против России

ТАСС

Страны ЕС единогласно решили принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ушерб, заявил Боррель. По его словам, 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость Донбасса включен в черный список ЕС.

Страны ЕС решили принять пакет санкций против России
Фото: ReutersReuters

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Париже

Евросоюз будет продолжать дипломатические усилия, в частности в ООН и ОБСЕ, чтобы "вернуть Россию за стол переговоров".

"Мы предпочитаем дипломатический путь, мы будем продолжать дипломатические усилия, в особенности в формате ОБСЕ и ООН, чтобы усадить Россию за стол переговоров", - сказал Боррель.

Также ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, включая банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

Боррель приветствовал решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2". ЕС будет продолжать дипломатические усилия, в частности в ООН и ОБСЕ, чтобы "вернуть Россию за стол переговоров", сообщил Боррель.

Президент России не включен в санкционный список Евросоюза.

18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители