Страны ЕС решили принять пакет санкций против России

Страны ЕС единогласно решили принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ушерб, заявил Боррель. По его словам, 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость Донбасса включен в черный список ЕС.

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Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Париже

Евросоюз будет продолжать дипломатические усилия, в частности в ООН и ОБСЕ, чтобы "вернуть Россию за стол переговоров".

"Мы предпочитаем дипломатический путь, мы будем продолжать дипломатические усилия, в особенности в формате ОБСЕ и ООН, чтобы усадить Россию за стол переговоров", - сказал Боррель.

Также ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, включая банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

Боррель приветствовал решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2". ЕС будет продолжать дипломатические усилия, в частности в ООН и ОБСЕ, чтобы "вернуть Россию за стол переговоров", сообщил Боррель.