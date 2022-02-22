Вакцину для подростков "Спутник М" одобрили в Казахстане

В отличие от препаратов некоторых зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован учеными НИЦЭМ имени Гамалеи специально для подростков, напомнили вчера в РФПИ . Состав взрослой и детской вакцин идентичен, но концентрация аденовирусных частиц в "Спутнике М" уменьшена в пять раз, с учетом особенностей формирования иммунной защиты у детей. Вакцина прошла клинические исследования - у участников-добровольцев не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с ее применением.

В то же время в ВОЗ высказывают осторожные предположения, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может сойти на нет уже в нынешнем году. Правда, при условии, что тренд мутирования вируса не поменяется после "омикрона" и не приведет к появлению более агрессивных и патогенных штаммов. Об этом сообщила спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, "пандемия COVID-19, скорее всего, закончится до конца текущего года". Но при этом эксперт оговорилась, что ученые дают такой прогноз с "осторожным оптимизмом".