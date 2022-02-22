Лукашенко призвал украинцев отречься от «заокеанских хозяев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народ и руководство Украины «отмахнуться от заокеанских хозяев», передает БелТа.
«Остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории», - сказал Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Белоруссии.
Он призвал украинцев не переходить «красную черту» и жить «в мире и согласии» с другими славянскими народами.
«Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов», - отметил белорусский лидер.
По его словам, лидерам конфликтующих сторон «пора успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов», которые не хотят погибнуть в войне, а «хотят жить как все».
21 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.
Президент России после обсуждения с Советом безопасности РФ подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве. 22 февраля документы ратифицировали в Государственной думе и в Совете Федерации. Члены обеих палат парламента поддержали решение президента единогласно.