Лукашенко призвал украинцев отречься от «заокеанских хозяев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народ и руководство Украины «отмахнуться от заокеанских хозяев», передает БелТа.

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«Остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории», - сказал Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Белоруссии.

Он призвал украинцев не переходить «красную черту» и жить «в мире и согласии» с другими славянскими народами.

«Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов», - отметил белорусский лидер.

По его словам, лидерам конфликтующих сторон «пора успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов», которые не хотят погибнуть в войне, а «хотят жить как все».

21 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.