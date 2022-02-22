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44 минуты назад

Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против РФ

Елена Прошина

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

На своей странице в Twitter Трасс написала, что Великобритания продолжит ужесточать санкции, «если Россия откажется от деэскалации».

Ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. В список вошли Промсвязьбанк, банк «Россия», Индустриальный сберегательный банк, «Черноморский банк развития», Генбанк. Их активы будут заморожены. Также санкции введены против трех персон: Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

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