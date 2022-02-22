Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
На своей странице в Twitter Трасс написала, что Великобритания продолжит ужесточать санкции, «если Россия откажется от деэскалации».
Ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. В список вошли Промсвязьбанк, банк «Россия», Индустриальный сберегательный банк, «Черноморский банк развития», Генбанк. Их активы будут заморожены. Также санкции введены против трех персон: Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.