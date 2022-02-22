Санкции США обернулись ударом по бизнесу на Украине

Санкции США, связанные с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), обернулись проблемой для украинских бизнесменов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал венчурный инвестор Антон Антич.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters Глеб Гаранич / Reuters

Согласно одному из пунктов ограничительных мер, вторичные санкции, как и в случае с Крымом, угрожают всем, кто ведет бизнес с резидентами территорий, подконтрольных ДНР и ЛНР, даже если у тех есть украинский паспорт. А это значит, что если хотя бы один из бенефициаров компании — гражданин Украины, то глобальным корпорациям проще отказаться от взаимодействия, чем проводить дополнительные проверки и в случае ошибки платить миллиардные штрафы.

По словам Антича, такой вывод ему уже подтвердили в паре британских банков (сами организации он не назвал). В них предварительный запрет поставлен на все украинские паспорта, а значит, для украинского бизнеса ситуация станет новым ударом. Инвестор предположил, что Киев должен как-то решить вопрос, но пока «лицемерие и идиотизм ситуации зашкаливают».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Сразу вслед за этим о срочной подготовке санкций объявили Евросоюз, Великобритания и США.