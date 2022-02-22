Telegraph: российские бизнесмены попросили Лондон не включать их в санкции

Российские бизнесмены и связанные с Кремлем организации начали активно обращаться МИД Британии, чтобы избежать санкций, которые Соединенное Королевство планирует ввести против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщает Telegraph.

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По данным издания, ряд российских компаний и бизнесменов направили в британское правительство соответствующие прошения. Их общее состояние оценивается в сотни миллионов фунтов стерлингов.

«Шквал прощений от российских бизнесменов и компаний правительству Великобритании подрывает утверждения о том, что Кремль не смущает перспектива экономических мер», — подчеркивается в материале.