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1 час назад

Telegraph: российские бизнесмены попросили Лондон не включать их в санкции

Елена Прошина

Российские бизнесмены и связанные с Кремлем организации начали активно обращаться МИД Британии, чтобы избежать санкций, которые Соединенное Королевство планирует ввести против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщает Telegraph.

Telegraph: российские бизнесмены попросили Лондон не включать их в санкции
Фото: ReutersReuters

По данным издания, ряд российских компаний и бизнесменов направили в британское правительство соответствующие прошения. Их общее состояние оценивается в сотни миллионов фунтов стерлингов.

«Шквал прощений от российских бизнесменов и компаний правительству Великобритании подрывает утверждения о том, что Кремль не смущает перспектива экономических мер», — подчеркивается в материале.

По словам главы британского МИД Лиз Трасс, которые приводит Telegraph, в Соединенном Королевстве рассматривают истерику российских бизнесменов в качестве основной части своего санкционного плана против РФ.

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