Telegraph: российские бизнесмены попросили Лондон не включать их в санкции

Российские бизнесмены и связанные с Кремлем организации начали активно обращаться МИД Британии, чтобы избежать санкций, которые Соединенное Королевство планирует ввести против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщает Telegraph.
По данным издания, ряд российских компаний и бизнесменов направили в британское правительство соответствующие прошения. Их общее состояние оценивается в сотни миллионов фунтов стерлингов.
«Шквал прощений от российских бизнесменов и компаний правительству Великобритании подрывает утверждения о том, что Кремль не смущает перспектива экономических мер», — подчеркивается в материале.
По словам главы британского МИД Лиз Трасс, которые приводит Telegraph, в Соединенном Королевстве рассматривают истерику российских бизнесменов в качестве основной части своего санкционного плана против РФ.