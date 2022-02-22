Киевская Русь в свое время так не назвалась, этот термин значительно позже придумали ученые, рассказал «Ленте.ру» военный историк Борис Юлин. Так он ответил на историческую справку мэра Киева Виталия Кличко о превосходстве украинской столицы над Москвой.

Ранее Кличко ответил исторической справкой о Киевской Руси на решение Москвы признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

«Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда где-то были болота, и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — заявил политик.

«Мнение безграмотного боксера»

«Термин Киевская Русь не является древним. Он был придуман историками в достаточно позднем периоде исключительно для того, чтобы отделять период до ордынского нашествия и вообще более ранние периоды Руси от более поздних. То есть Киевской Русь называлась тогда, когда столица была в Киеве и не более того. Сама Киевская Русь Киевской Русью не называлась никогда вообще», — напомнил военный историк.

Юлин объяснил, что земли Донбасса в состав Киевской Руси не входили.

"Это не аргумент, а бред. В данном случае речь идет о мнении, мягко говоря, безграмотного боксера, который к истории не имеет никакого отношения". Борис Юлин, военный историк.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.