В ДНР заявили о доказанном применении «Градов» по Донецку

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о том, что о применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку доказано. Его слова передает РИА Новости.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com MOD Russia / Globallookpress.com

По словам Басурина, применение установок зафиксировали журналисты, которые выезжали на место. «Были осколки именно от "Града". Просто Украина никогда не признается в том, что она обстреливает территорию республик не только нашу, а еще и Луганскую», — добавил он.

В том, что Украина отрицает применение «Градов», не ничего удивительного, подчеркнул Басурин. «Начиная с 2014 года, они все время говорили, что это мы сами по себе стреляем, мы сами убиваем своих людей и детей, в том числе», — пояснил он. Представитель Народной милиции добавил, что установки применялись по гражданскому населению, а фото и видео оттуда есть в свободном доступе.