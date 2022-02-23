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32 минуты назад

В ДНР заявили о доказанном применении «Градов» по Донецку

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о том, что о применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку доказано. Его слова передает РИА Новости.

В ДНР заявили о доказанном применении «Градов» по Донецку
Фото: MOD Russia / Globallookpress.comMOD Russia / Globallookpress.com

По словам Басурина, применение установок зафиксировали журналисты, которые выезжали на место. «Были осколки именно от "Града". Просто Украина никогда не признается в том, что она обстреливает территорию республик не только нашу, а еще и Луганскую», — добавил он.

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В том, что Украина отрицает применение «Градов», не ничего удивительного, подчеркнул Басурин. «Начиная с 2014 года, они все время говорили, что это мы сами по себе стреляем, мы сами убиваем своих людей и детей, в том числе», — пояснил он. Представитель Народной милиции добавил, что установки применялись по гражданскому населению, а фото и видео оттуда есть в свободном доступе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что что на линии соприкосновения со стороны Украины находятся РСЗО «Смерч», «Град» и «Ураган». Перемещение установок фиксируется разведкой, добавил он.

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