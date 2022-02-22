«Все (происходящее) свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин сосредоточен на полномасштабном вторжении на Украину, на захват и подчинение независимой, суверенной европейской страны», — приводит слова Джонсона Газета.ru

По его словам, надо не дать России возможности по успешному «завоеванию еще одной европейской страны». Он также добавил, что 22 февраля объявит о введении санкций против РФ. При этом он подчеркнул, что это будет лишь первая часть санкций Великобритании против России.