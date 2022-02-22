В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
24 минуты назад

Джонсон предрек «полномасштабное вторжение» России на Украину

Елена Прошина

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Россия планируют «полномасштабное вторжение» на территорию Украины. Об этом сообщает газета The Sun.

«Все (происходящее) свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин сосредоточен на полномасштабном вторжении на Украину, на захват и подчинение независимой, суверенной европейской страны», — приводит слова Джонсона Газета.ru

По его словам, надо не дать России возможности по успешному «завоеванию еще одной европейской страны». Он также добавил, что 22 февраля объявит о введении санкций против РФ. При этом он подчеркнул, что это будет лишь первая часть санкций Великобритании против России.

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

Ранее Bloomberg назвал возможный список санкций Евросоюза против России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Так, ограничения могут включать в себя список лиц и компаний, запрет на добычу полезных ископаемых и на торговлю с ДНР и ЛНР.

13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители