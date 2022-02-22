По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Россия планируют «полномасштабное вторжение» на территорию Украины. Об этом сообщает газета The Sun.
«Все (происходящее) свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин сосредоточен на полномасштабном вторжении на Украину, на захват и подчинение независимой, суверенной европейской страны», — приводит слова Джонсона Газета.ru
По его словам, надо не дать России возможности по успешному «завоеванию еще одной европейской страны». Он также добавил, что 22 февраля объявит о введении санкций против РФ. При этом он подчеркнул, что это будет лишь первая часть санкций Великобритании против России.
Ранее Bloomberg назвал возможный список санкций Евросоюза против России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Так, ограничения могут включать в себя список лиц и компаний, запрет на добычу полезных ископаемых и на торговлю с ДНР и ЛНР.