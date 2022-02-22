Зеленский отказался вывести войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик об отводе войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, которая доступна на YouTube-канале Ruptly.

«Кто просил? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — заявил президент Украины.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Госдума РФ ратифицировала соглашения.

На фоне этого руководство республик призвало Киев вывести войска из подконтрольной ему территории Донецкой и Луганских областей.