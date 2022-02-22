В Донецке отметили решение России

Жители Донецка обрадовались решению России о признании независимости ДНР и ЛНР. Видео происходящего на улицах города опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса местные жители выехали на улицы с торчащими из окон машин российскими флагами. Движение колонны сопровождалось сигналами автомобилей.

Вечером 21 феврйаля в Донецке устроили салют, а на площади Ленина состоялся импровизированный концерт Юлии Чичериной. В целях безопасности жителей города призвали разойтись по домам.