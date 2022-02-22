В Кремле уточнили границы признания ДНР и ЛНР

Россия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, в которых они сами себя ранее провозглашали. Такое уточнение дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости во вторник, 22 февраля.

«В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены», — заявил пресс-секретарь российского президента в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Другие детали по данной теме он не привел.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников предположил, что независимость ДНР и ЛНР будет признана Москвой в границах, которые занимали Донецкая и Луганская области Украины до 2014 года. Позднее он отметил, что в самом соглашении не уточняются границы и что Россия не занимается определением границ других государств.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что в случае с признанием республик Донбасса речь идет о тех границах, которые есть сейчас. «Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», — подчеркнула депутат.