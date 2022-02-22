Эрдоган назвал неприемлемым решение Москвы по ДНР и ЛНР

"Предложение нашего президента организовать встречу руководителей России и Украины, по сути, является самым важным и конкретным предложением по выходу из этого кризиса. Попытки нашего президента организовать подобную встречу продолжаются. В ходе нашего недавнего визита на Украину он обсуждал это с президентом Владимиром Зеленским. Также он поднимал этот вопрос с господином Путиным. В ближайшее время состоятся еще одни телефонные переговоры, в ходе которых будет вновь поднят этот вопрос", — приводит его слова газета Star.