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7 минут назад

Эрдоган высказался о признании ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик является неприемлемым. Об этом сообщается в Telegram-канале "Раньше всех".

Эрдоган назвал неприемлемым решение Москвы по ДНР и ЛНР
Фото: ReutersReuters

В МИД Турции назвали решение Москвы "нарушением Минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter о том, что планирует провести телефонный разговор с Эрдоганом.

20 февраля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о его намерении провести переговоры с Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины.

"Предложение нашего президента организовать встречу руководителей России и Украины, по сути, является самым важным и конкретным предложением по выходу из этого кризиса. Попытки нашего президента организовать подобную встречу продолжаются. В ходе нашего недавнего визита на Украину он обсуждал это с президентом Владимиром Зеленским. Также он поднимал этот вопрос с господином Путиным. В ближайшее время состоятся еще одни телефонные переговоры, в ходе которых будет вновь поднят этот вопрос", — приводит его слова газета Star.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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