The Guardian назвала «поворотный момент» в правлении Путина

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик будут считать поворотным моментом в президентстве Владимира Путина. Такое мнение высказал журналист The Guardian.

«Двойной удар Путина (заседание Совбеза и обращение к россиянам — прим. ред.), за которым сразу же последовало подписание соглашения о признании Россией двух марионеточных государств на востоке Украины в качестве независимых образований, вероятно, войдет в историю как один из главных поворотных моментов в его 22-летнем правлении Россией», — считает автор материала.

По мнению журналиста, на заседании Путин выглядел не как политик, а как «верховный лидер», который решил разделить ответственность со своими «приспешниками». Он отметил, что в Совете Безопасности некоторые «нервничали, боясь сболтнуть лишнего».

В The Guardian также считают, что историческую речь Путин, скорее всего, писал самостоятельно. Во время обращения к россиянам президент России выглядел очень увлеченным.