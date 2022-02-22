Самолет без опознавательных знаков экстренно вылетел из Киева

Самолет без опознавательных знаков экстренно покидает международный аэропорт Борисполь. Об этом сообщает Ukraina.ru.
Скриншот с сайта Flightradar, позволяющего отслеживать полеты в режиме реального времени, опубликовали в Telegram-канале издания. На нем заметили воздушное судно Boeing 737 без опознавательных знаков и указания места назначения, вылетающий из киевского аэропорта Борисполь. Авторы материала заинтересовались, кто может находиться на данный момент на борту лайнера.
Ранее администрация США призвала президента Украины Владимира Зеленского покинуть Киев и отправиться во Львов в случае эскалации обстановки в стране.
«Администрация США призвала президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов, в западную часть страны, в целях его безопасности», — говорится в сообщении телеканала ABC со ссылкой на источник в администрации президента США.
По информации корреспондента NBC Ричарда Энгела, отъезд Зеленского обсуждался американскими и украинскими властями.
«Представители администрации Байдена обсудили с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения, по словам двух источников, знакомых с ходом обсуждения», — написал журналист в своем Twitter.