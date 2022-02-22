Самолет без опознавательных знаков экстренно вылетел из Киева

Скриншот с сайта Flightradar, позволяющего отслеживать полеты в режиме реального времени, опубликовали в Telegram-канале издания. На нем заметили воздушное судно Boeing 737 без опознавательных знаков и указания места назначения, вылетающий из киевского аэропорта Борисполь. Авторы материала заинтересовались, кто может находиться на данный момент на борту лайнера.