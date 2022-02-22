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16 минут назад

Самолет без опознавательных знаков экстренно вылетел из Киева

Елена Прошина

Самолет без опознавательных знаков экстренно покидает международный аэропорт Борисполь. Об этом сообщает Ukraina.ru.

Самолет без опознавательных знаков экстренно вылетел из Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скриншот с сайта Flightradar, позволяющего отслеживать полеты в режиме реального времени, опубликовали в Telegram-канале издания. На нем заметили воздушное судно Boeing 737 без опознавательных знаков и указания места назначения, вылетающий из киевского аэропорта Борисполь. Авторы материала заинтересовались, кто может находиться на данный момент на борту лайнера.

Ранее администрация США призвала президента Украины Владимира Зеленского покинуть Киев и отправиться во Львов в случае эскалации обстановки в стране.

«Администрация США призвала президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов, в западную часть страны, в целях его безопасности», — говорится в сообщении телеканала ABC со ссылкой на источник в администрации президента США.

По информации корреспондента NBC Ричарда Энгела, отъезд Зеленского обсуждался американскими и украинскими властями.

«Представители администрации Байдена обсудили с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения, по словам двух источников, знакомых с ходом обсуждения», — написал журналист в своем Twitter.

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