Зарубежные СМИ оценили решение Путина о признании ДНР и ЛНР

Западные СМИ активно обсуждают решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик. Большинство из них считают, что это укрепит позиции Москвы на переговорах с Западом, но при этом может привести к эскалации ситуации вокруг Украины. Ряд изданий считает, что заявление Путина звучало как объявление войны.

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По мнению американской газеты Washington Post, своим заявлением Россия вызывает эскалацию конфликта на востоке Украины, что в последствии может привезти к угрозе полномасштабной войны. Британское издание Telegraph и вовсе считает, что теперь войны точно не избежать, к нему присоединилось и Guardian.

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«Тон Путина и описание Украины как неминуемой угрозы безопасности оставили мало надежды на то, что войны можно избежать», - говорится в статье. А по мнению британского издания Guardian, последние слова в обращении Путина «звучали... как объявление войны».

Французская газета Libération считает, что признание республик знаменует конец Минских соглашений, что даст Москве «идеальный предлог» для военного вмешательства в Донбасс.

Американская газета New York Times полагает, что признанием республик Путин рассчитывает исправить то, что он долгое время считал одной из самых серьезных катастроф ХХ века - распад СССР. Украина является частью этого плана по восстановлению «должного места РФ среди мировых держав». Однако истинные планы Москвы все еще остаются загадкой, считает издание. Само же обращение российского президента газета назвала «эмоциональным и подавляющим».

Британская газета Financial Times уверена, что признание ДНР и ЛНР станет препятствием для дипломатического решения кризиса на Украине. Другое британское издание – Times пишет, что такое решение Кремля даст России большее влияние на ДНР и ЛНР, тем самым укрепит позиции Путина «в его противостоянии с Западом относительно долгосрочной безопасности Европы».