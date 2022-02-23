У Зеленского нашли миллиард долларов и виллу в Майами

На счетах президента Украины Владимира Зеленского за границей хранится более миллиарда долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

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По его данным, у Зеленского в банке Dresdner Bank Lateinamerika в Коста-Рике за два с половиной года президентства скопилось 1,2 миллиарда долларов. Эти деньги президенту перечислили украинские олигархи, такие как Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский. Как обратил внимание Кива, пополнения приходят регулярно, траншами по 12-35 миллионов долларов. И идут они через такие банки, как First Union Bank, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris. По словам депутата, движение таких средств было бы невозможно без контроля властей ФРГ и Франции.

Но только счетами, как отметил Кива, дело не ограничилось. Зеленский успел приобрести себе виллу в Майами за 34 миллиона долларов, а также несколько комплектов ювелирных украшений на 5,6 миллиона.

"Помимо президента Украины в банке Dresdner, есть счета у главы офиса президента Украины Ермака на скромные 56 миллионов долларов, у Светланы Тихановской на 4,5 миллиона долларов, большую часть из которых она перевела в декабре 2020 в банк HSBC в лондонский офис. Также счета в филиале Dresdner банка в Майами есть у Арсения Яценюка", - отметил Кива в своей публикации в Telegram-канале.