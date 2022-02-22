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20 минут назад

«Начало конца»: Гордон резко отреагировал на признание ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Украинский журналист Дмитрий Гордон резко отреагировал на новости о признании ДНР и ЛНР Россией. В своем Instagram он заявил, что «это начало конца» для РФ.

«Начало конца»: Гордон о признании ДНР и ЛНР
Фото: InstagramInstagram

Позднее журналист выпустил обращение, в котором заявил, что решением признать ДНР и ЛНР Владимир Путин перешел «последнюю черту».

«Я внимательно смотрел показанное по российскому телевидению заседание Совета безопасности России. И когда Путин просил от каждого высказать свое мнение, я вспоминал, как Михаил Горбачев рассказывал мне, как он впервые увидел протоколы заседания ЦК КПСС при Сталине», — сказал он.

Гордон отметил, что собрав Совбез Путин решил «повязать» всех коллективной ответственностью за признание ЛНР.

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

В комментариях у журналиста спросили: «Шо делать, Дима?», однако Гордон пока никак не ответил своим подписчикам.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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