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16 минут назад

Зеленского призвали покинуть Киев

Елена Прошина

Вашингтон призвал президента Украины Владимира Зеленского перебраться из Киева во Львов. Об этом сообщает телекомпания ABC, не уточняя источники своей информации, а также не указав, какими конкретно объяснениями вызвана данная рекомендация.

СМИ: США призвали Зеленского покинуть Киев
Фото: ReutersReuters

Напомним, что ранее США перевели свое посольство на Украине из Киева во Львов, уничтожив в киевском здании телефоны, компьютеры и все сетевое оборудование.

Позднее ряд СМИ сообщил, что из Львова американских дипломатов переведут в Польшу, однако позднее Госдеп пояснил, что сотрудники консульства, которые работают на Украине, будут на ночь отправляться в Польшу, после чего возвращаться в Львов.

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В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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