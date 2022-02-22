СМИ: США призвали Зеленского покинуть Киев

Вашингтон призвал президента Украины Владимира Зеленского перебраться из Киева во Львов. Об этом сообщает телекомпания ABC, не уточняя источники своей информации, а также не указав, какими конкретно объяснениями вызвана данная рекомендация.

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Напомним, что ранее США перевели свое посольство на Украине из Киева во Львов, уничтожив в киевском здании телефоны, компьютеры и все сетевое оборудование.

Позднее ряд СМИ сообщил, что из Львова американских дипломатов переведут в Польшу, однако позднее Госдеп пояснил, что сотрудники консульства, которые работают на Украине, будут на ночь отправляться в Польшу, после чего возвращаться в Львов.