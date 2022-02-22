"Украина ничего никому не отдаст": Зеленский обратился к нации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никого не боится, поэтому не собирается «ничего никому отдавать». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram офиса президента Украины.
"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим», — говорится в заявлении.
Зеленский подчеркнул, что Украина уверена в своем решении, так как сейчас февраль 2022 года, а «не февраль 2014 года». По его словам, в настоящий момент Украина — другая страна с другой армией, но придерживается той же цели, что и в прошлом — установить мир на своей земле.
Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении к народу заявил, что считает признание суверенитета Луганской и Донецкой народных республик необходимым решением, так как Украина встала на путь «кровопролития, насилия и беззакония» и не признает никакого другого решения конфликта, кроме военного. После этого он подписал соответствующие указы.
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим инициировал специальное заседание ОБСЕ и созыв саммита стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция). По его словам, Украина идет по дипломатическому пути урегулирования ситуации в стране.