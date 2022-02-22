"Украина ничего никому не отдаст": Зеленский обратился к нации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никого не боится, поэтому не собирается «ничего никому отдавать». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram офиса президента Украины.

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"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим», — говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что Украина уверена в своем решении, так как сейчас февраль 2022 года, а «не февраль 2014 года». По его словам, в настоящий момент Украина — другая страна с другой армией, но придерживается той же цели, что и в прошлом — установить мир на своей земле.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении к народу заявил, что считает признание суверенитета Луганской и Донецкой народных республик необходимым решением, так как Украина встала на путь «кровопролития, насилия и беззакония» и не признает никакого другого решения конфликта, кроме военного. После этого он подписал соответствующие указы.