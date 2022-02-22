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15 минут назад

Зеленский заявил, что Украина "ничего никому не отдаст"

ТАСС

Зеленский заявил, что Украина "ничего никому не отдаст".

"Украина ничего никому не отдаст": Зеленский обратился к нации
Фото: EPAEPA

Зеленский утверждает, что Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации в стране.

Зеленский заявил, что созвал специальное заседание ОБСЕ из-за признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Признание Россией независимости не подконтрольных Киеву районов Донбасса может означать односторонний выход из минских соглашений - Зеленский.

Зеленский заявил, что настаивает на полноценной работе миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и эскалации.

Зеленский назвал нарушением территориальной целостности Украины последние действия России, за которые Москве придется отвечать.

Границы Украины надежно защищены, созданы бригады территориальной обороны - Зеленский.

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