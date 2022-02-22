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20 минут назад

Зеленский резко отменил срочное обращение по Донбассу

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что объявленная ранее экстренная пресс-конференция, на которой планировалось обсудить решение России признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, не состоится. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

Зеленский резко отменил срочное обращение по Донбассу
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, пресс-секретарь главы украинского государства сообщил СМИ, что экстренной пресс-конференции по вопросу признания Москвой независимости ДНР и ЛНР не будет. Журналистам рекомендовали покинуть помещение и пояснили, что официального ответа Украины на решение России в ближайшие 24-48 часов не последует.

Путин заявил о признании ЛНР и ДНР

Как сообщили в офисе Зеленского, против Украины в настоящее время ведется «большая информационная провокация». Однако представители украинского лидера пообещали, что Киев продолжит выполнять «все свои обязательства перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с рядом заявлений, прозвучавших на внеочередном большом заседании Совета безопасности РФ. Кроме того, Министерство иностранных дел (МИД) Украины обратилось в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и потребовало организовать срочные консультации на основании шестой статьи Будапештского меморандума.

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