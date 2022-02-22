Зеленский резко отменил срочное обращение по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что объявленная ранее экстренная пресс-конференция, на которой планировалось обсудить решение России признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, не состоится. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

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По информации агентства, пресс-секретарь главы украинского государства сообщил СМИ, что экстренной пресс-конференции по вопросу признания Москвой независимости ДНР и ЛНР не будет. Журналистам рекомендовали покинуть помещение и пояснили, что официального ответа Украины на решение России в ближайшие 24-48 часов не последует.

Как сообщили в офисе Зеленского, против Украины в настоящее время ведется «большая информационная провокация». Однако представители украинского лидера пообещали, что Киев продолжит выполнять «все свои обязательства перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса».