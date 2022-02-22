Азиатская страна повысила налоги для богатых и испугалась

Министр финансов Сингапура Лоуренс Вонг испугался возможного оттока капитала богатых граждан страны после того, как власти в середине февраля повысили налоги для этой категории жителей азиатской страны. Его слова приводит CNBC.

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18 февраля правительство Сингапура объявило о повышении сразу нескольких категорий налогов. Почти все изменения направлены на наиболее состоятельных жителей Сингапура — за исключением повышения налога на товары и услуги (сингапурский аналог НДС, не распространяющийся на сделки с недвижимостью) с семи до девяти процентов в течение двух лет.

Кроме того, будет повышены НДФЛ для сингапурцев с годовым доходом от 500 тысяч до миллиона долларов (до 23 процентов) и свыше миллиона долларов (до 24 процентов). Прежняя ставка была установлена на уровне 22 процентов и распространялась на людей с годовым доходом выше 320 тысяч долларов. Также повышение коснется налогов на недвижимость, люксовые автомобили и сбора за выбросы углерода в атмосферу.

Ожидается, что повышение налогов позволит пополнить бюджет на 600 миллионов сингапурских долларов (447 миллионов долларов США) в год. однако Вонг опасается, что изменения приведут к оттоку капитала из Сингапура, а также навредят инвестиционному климату страны, известной своими низкими налоговыми ставками.