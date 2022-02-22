Еще одна страна готова признать ЛНР и ДНР вслед за Россией

«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — сообщил Саблин.