Еще одна страна готова признать ЛНР и ДНР вслед за Россией

Президент Сербии Башар Асад выразил готовность признать независимость Луганской и Донецкой народных республик вслед за Россией. Об этом сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирийской Арабской республики, заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Дмитрий Саблин, сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что уже обсудил соответствующий вопрос с главой сирийского государства. По его словам, Башар Асад намерен поддержать Россию в решении признать независимость ДНР и ЛНР.
«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — сообщил Саблин.
Кроме того, сирийский лидер выразил надежду, что остальные союзники и партнеры России также поддержат это решение.
Ранее власти Венесуэлы, Никарагуа и Кубы сообщили о намерении признать независимость ДНР и ЛНР.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сказал, что полностью поддерживает Россию в ее решении признать республики Донбасса. По его словам, это станет «залогом прекращения братоубийственного безумия».
Глава Абхазии Аслан Бжания также согласился с решением президента России Владимира Путина по вопросу ЛНР и ДНР.