В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
39 минут назад

Еще одна страна готова признать ЛНР и ДНР вслед за Россией

Елена Прошина

Президент Сербии Башар Асад выразил готовность признать независимость Луганской и Донецкой народных республик вслед за Россией. Об этом сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирийской Арабской республики, заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Дмитрий Саблин, сообщает РИА Новости.

Еще одна страна готова признать ЛНР и ДНР вслед за Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ЕС отреагировали на решение России о признании ДНР и ЛНР

Он рассказал, что уже обсудил соответствующий вопрос с главой сирийского государства. По его словам, Башар Асад намерен поддержать Россию в решении признать независимость ДНР и ЛНР.

«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — сообщил Саблин.

Кроме того, сирийский лидер выразил надежду, что остальные союзники и партнеры России также поддержат это решение.

Ранее власти Венесуэлы, Никарагуа и Кубы сообщили о намерении признать независимость ДНР и ЛНР.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сказал, что полностью поддерживает Россию в ее решении признать республики Донбасса. По его словам, это станет «залогом прекращения братоубийственного безумия».

Глава Абхазии Аслан Бжания также согласился с решением президента России Владимира Путина по вопросу ЛНР и ДНР.

152
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители