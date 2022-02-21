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11 минут назад

Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

ТАСС

Евросоюз осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ответит санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В ЕС отреагировали на решение России о признании ДНР и ЛНР
Фото: ReutersReuters

"Председатель Мишель и председатель фон дер Ляйен самым решительным образом осуждают решение президента России приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту", - отмечается в тексте.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, в ЕС обсуждают возможность созыва экстренного саммита для принятия ответных мер.

"Глава Европейского совета проводит консультации с лидерами государств сообщества насчет созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия России", - сказал он.

Путин заявил о признании ЛНР и ДНР

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