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1 час назад

NBC: администрация США обсудила с кабмином Украины возможный отъезд Зеленского из Киева

Газета.Ru

Администрация президента США Джозефа Байдена проводила консультации с кабмином Украины о возможном отъезде украинского лидера Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации, написал в Twitter журналист телеканала NBC Ричард Энджел.

NBC: администрация США обсудила с кабмином Украины возможный отъезд Зеленского из Киева
Фото: ReutersReuters

Об этом корреспонденту рассказали два источника, знакомых с ходом переговорного процесса.

«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», — сказал Энджел.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном, что планируется подписать указ о статусе самопровозглашенных республик Донбасса.

После этого Владимир Зеленский провел срочные консультации с Шольцем и Макроном, а также созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) после заявлений на Совбезе России.

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