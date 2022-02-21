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19 минут назад

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против РФ из-за признания ЛНР и ДНР

Вероника Полынина

Европейский союз может принять санкции в отношении России в случае признания Москвой независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам источников агентства, ЕС скорее всего согласится ввести некоторые ограничительные меры в случае признания ДНР и ЛНР, так как это решение будет считаться нарушением минских договоренностей.

При этом отмечается, что конкретный пакет санкций на случай признания независимости донбасских республик еще не согласован, странам Евросоюза предстоит договориться о том, какие меры будут введены в этой ситуации.

Источник отметил, что страны ЕС до сих пор не сошлись во мнении, какие действия России, помимо прямого нападения на Украину, должны наказываться санкциями. Однако в альянсе готовы отреагировать жесткими мерами на нарушение международного права.

21 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР и рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, в котором будет предусмотрено взаимодействие в оборонной сфере.

Решение о признании ДНР и ЛНР будет принято в ближайшее время.

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