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44 минуты назад

Эвакуация жителей Донбасса в Россию заинтересовала генпрокуратуру Украины

Елена Прошина

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила о начале расследования в связи с эвакуацией жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию, а также объявленной там мобилизации.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию заинтересовала генпрокуратуру Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оккупационные администрации на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в последние дни осуществляют незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых «вооруженных сил ЛНР и ДНР», - написала Венедиктова.

По ее словам, по данным фактам Луганская и Донецкая областные прокуратуры уже зарегистрировали уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны (ч.1. ст. 438 УК Украины), написала Венедиктова.

Обстановка в Донбассе обострилась в последние дни. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии, игнорируя договоренности, и регулярно обстреливает ополченцев из оружия, включая запрещенную технику. Кроме того, Вооруженные силы Украины организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий. На фоне угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР в самопровозглашенных республиках проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей в регионы России. Объявлена всеобщая мобилизация.

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