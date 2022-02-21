Эвакуация жителей Донбасса в Россию заинтересовала генпрокуратуру Украины

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила о начале расследования в связи с эвакуацией жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию, а также объявленной там мобилизации.

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«Оккупационные администрации на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в последние дни осуществляют незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых «вооруженных сил ЛНР и ДНР», - написала Венедиктова.

По ее словам, по данным фактам Луганская и Донецкая областные прокуратуры уже зарегистрировали уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны (ч.1. ст. 438 УК Украины), написала Венедиктова.