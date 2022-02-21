Грузинская оппозиция обратилась к Путину

Более 50 грузинских политических и общественных организаций обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, где просят оказать содействие во встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации РФ, чтобы внести «посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности». Текст письма опубликован на странице лидера партии «Альянс патриотов» Ирмы Инашвили.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщается в письме, 53 политические и общественные организации Грузии создали Единый патриотический фронт, публично подписали декларацию о полном военном нейтралитете Грузии и требуют от властей Грузии внесения соответствующих изменений в Конституцию страны.

Видео дня

«Мы являемся убежденными сторонниками построения новой системы международной безопасности, основанной на справедливости и взаимном уважении интересов сторон - причем основополагающим подходом для таких стран, как Грузия и Украина, на наш взгляд, должен быть военный нейтралитет», - говорится в тексте письма.

Там отмечается, что самый масштабный опрос за последние 10 лет по поводу вступления Грузии в НАТО был проведен в 2020 году «Альянсом патриотов Грузии». По результатам опроса 69,4% населения поддерживают военный нейтралитет, а 75,8% выступают за диалог с Россией.

«Мы с сожалением должны констатировать, что Грузия не является свободной страной, о чем свидетельствуют публичные заявления высших должностных лиц о том, что «позиция США является домашним заданием для властей Грузии». Очевидно, что власти Грузии, наперекор интересам страны, регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО, что является ничем иным, как прямым вызовом России», - отмечается в письме.

По мнению авторов письма, Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни, тем более, с глобальными вызовами.