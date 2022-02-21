США считают, что "российское вторжение" на Украину может начаться в любой момент, в том числе "в ближайшие часы". Об этом заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Да, действительно так, - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли вторжение начаться в ближайшие часы. - Мы уже давно говорим, что российское вторжение может начаться в любой день. Что ж, сегодня может быть этот день. Мы надеемся, что этого не произойдет, поэтому продолжаем использовать все дипломатические возможности".

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При этом Кирби добавил, что время для дипломатии еще есть.

"Президент [США Джо Байден] вчера еще раз сказал, что готов сесть за стол с [президентом РФ Владимиром] Путиным и обсудить мирный путь вперед", - добавил представитель Пентагона.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Президент США Джо Байден заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину в ближайшее время очень высока. Об этом пишет The Telegraph.

«У нас есть основания полагать, что они участвуют в операции под ложным флагом, чтобы иметь предлог для вмешательств... Также есть все признаки того, что Россия готова напасть на Украину в ближайшие несколько дней», — считает Байден.

Он сказал, что «дипломатический путь» все еще существует, и что госсекретарь Энтони Блинкен «расскажет, что это за путь» в своем грядущем выступлении в ООН.

Ранее The Sun писала, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля. Как пишет издание со ссылкой на «данные американской разведки», в «наступлении» должны участвовать 200 тыс. военных. Также, по мнению журналистов таблоида, киевские военные и правительственные центры управления якобы будут подвергнуты шквалу авиаударов.

Когда «предсказание» не сбылось, в материале появились изменения. Отсутствие атаки The Sun объяснил так — «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках».

Россия в худшем случае может напасть на Украину уже на следующей неделе, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

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«Такой наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять», – цитирует РИА «Новости» министра.

Она также добавила, что за последнюю неделю западные страны зафиксировали значительное повышение разного рода дезинформации, а также операций, которые проводятся в Донбассе под чужим флагом.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал в интервью телеканалу ABC, что в настоящее время американские власти не могут точно сказать, когда и во сколько Россия нападет на Украину.

«Мы не можем спрогнозировать конкретное время или дату, но, похоже на то, что русские <...> продолжают реализовывать план крупного военного вторжения на Украину», — сказал представитель президента Джозефа Байдена.

По словам Салливана, США будут продолжать поиск дипломатических путей решения кризиса вокруг Украины. Для этого, в частности, отметил он, необходимо уговорить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и провести обсуждения.

Он подчеркнул, что правительство США не будет направлять американских военных на Украину, но отправит их для защиты своих союзников по НАТО.

Заявления представителей западных стран о якобы намечающихся планах России вторгнуться на Украину ведут к эскалации и напряжённости ситуации между двумя государствами. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, «любая искра или мелкая провокация может повлечь непоправимые последствия».

Песков отметил, что Владимир Путин не обращает внимания на подобные заявления, однако они — «элемент провокационного характера». Пресс-секретарь российского президента выразил мнение, что сообщения о возможном вторжении ведут к нагнетании напряжённости.

«А когда напряжённость нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения в Донбассе, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация могут привести к непоправимым последствиям», — признал Песков.

По его словам, ежедневное «упражнение» по объявлению даты вторжения России в Украину» — очень «плохая» практика, которая может повлечь за собой пагубные последствия.

«Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать?» — спросил Песков.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что западные страны не призывают Украину к сдержанности.

«Ни одного (призыва). Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности, к аккуратности. Этого как будто бы не существует. Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля напомнил о том, что страны Запада регулярно поставляют Киеву оружие.

«Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооружённого переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, США, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолёты, напичканные вооружением, боеприпасами и так далее», — отметил он.

По словам Пескова, властям Украины обеспечивают дипломатическую и политическую «крышу».

«Мы сейчас чуть-чуть перешли на жаргон. «Крыша», где говорится, что если хоть кто-то пересечёт границу Украины, <...> то будут адские санкции», — подытожил Песков.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя сообщения западных СМИ, отметила, что Россия, согласно этим публикациям, уже больше месяца «вторгается на Украину». По её словам, это уже стало мемом.

«Смотрите, мы якобы в состоянии такого «вторжения» — мне кажется, это уже какой-то мем — находимся уже приблизительно месяц, даже больше», — сказала она в эфире Первого канала, её слова приводит РИА Новости.

20 февраля в российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.

Даты начала «вторжения» РФ на Украину, которые появляются в западных СМИ, — результат утечки или дезинформации, сообщил военный эксперт Александр Гольц изданию Sobesednik.ru. Он предположил, что на Западе решили опередить события и начали действовать.

У меня есть предположение, что где-то произошла из России то ли намеренная, в целях дезинформации, то ли случайная утечка. И США, и Запад в целом, обжёгшись на событиях 2014 года, решили не рисковать и заранее подуть на воду со всеми вытекающими отсюда последствиями. Они объявили, что Россия готовится к интервенции, заранее отработали систему санкций, начали поставку вооружений на Украину, — сказал Гольц.

Он добавил, что точные даты называть бессмысленно. Не имеет смысла, по мнению эксперта, и сама широкомасштабная операция против Украины.

Угрозы начались весной прошлого года, когда президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и затем попросил о переговорах, отметил Гольц. Сейчас, по его мнению, план Запада состоит в том, чтобы добиться уступок под угрозой войны.

Мы имеем дело с ситуацией, когда вопросы войны и мира решаются в голове одного человека, который далеко не всегда действует прагматично. Пока продолжается война нервов и информационное противоборство, — сообщил Гольц.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин запросил финансовую, военную и моральную помощь со стороны России. По его словам, в Донбассе идёт война и «ситуация критическая».

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.

Безвозвратные потери Украины из-за постоянных новостей о «датах вторжения» России составляют до $3 млрд в месяц. Об этом заявил заместитель главы Офиса украинского президента Ростислав Шурма в беседе с «РБК-Украина». Однако чиновник заверил, что сотрудничество с международными финансовыми организациями полностью компенсирует бюджету эти потери.

«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас $2–3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть ещё спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, <...> это порядка $1,5–2 млрд», — сказал Шурма.

По его словам, если «уровень стресса» не изменится, то каждый следующий месяц Украина может начать терять ещё больше денег. Но если ситуация стабилизируется, то спустя некоторое время потерь не будет вовсе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CBS заявил, что сообщения США о «вторжении» России бьют по украинской экономике.

Он отметил, что в Киеве никогда не считали, что президент США Джо Байден поощряет «вторжение» со стороны России. По его словам, на Украине всегда честны с американскими партнёрами и напрямую говорят, что регулярные заявления о неизбежности конфликта наносят ущерб экономике страны и её финансовой стабильности.

Министр предположил, что Байден принял к сведению этот сигнал и поэтому пообещал выделить Украине дополнительную помощь. По его словам, до этого США уже говорили о готовности помочь Киеву кредитными гарантиями до $1 млрд.

Министерство иностранных дел России выступило с новым опровержением заявлений представителей США и Великобритании о якобы подготовке Москвой предлога для вторжения на Украину. В опубликованном российским дипведомством материале также приводится подборка исторических фактов, указывающих на то, что такие методы присущи именно Лондону и Вашингтону.

"Очевидно, в русло традиционной политики Запада вписывается и текущий многодневный марафон информационного террора, когда с подачи правящих кругов прежде всего США и Великобритании ведущие мировые СМИ организуют настоящую истерию с целью промыть читателям и зрителям мозги, создать постоянными повторами русофобских репортажей новую реальность, убедив всех в неотвратимости "российского вторжения на Украину", - заявили в дипведомстве.



"Коллективный Запад вбрасывает все новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима. Со своей стороны регулярно дезавуируем эти заявления. В рамках данной подборки представляем ложные утверждения официальных лиц западных стран о якобы фабрикации Россией поводов для "вторжения" на Украину, а также многочисленные исторические примеры, демонстрирующие, кто в действительности хронически занимается изобретением фейковых поводов для осуществления различных агрессивных действий против иностранных государств", - говорится в тексте.

В частности, из недавних подобных высказываний были приведены в пример заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о якобы уже ведущейся Россией работе по созданию предлога для нападения на Украину. Кроме того, в МИД РФ указали на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена "о готовящейся сфабрикованной провокации".

Примеры из истории

В ведомстве обратили внимание на то, что, как показывает история, такие способы и инструментарий скорее свойственны политикам из США и Британии. В российском дипведомстве напомнили о многочисленных подобных примерах действий американских властей в Латинской Америке, Иране, Вьетнаме, Югославии, Ираке и Сирии.

Британские же власти, как указали в министерстве, пользовались не подкрепленными доказательствами обвинениями в адрес России в отравлении с применением химического отравляющего вещества, не дождавшись результатов расследования и проигнорировав возможность задействования правовых механизмов и форматов, включая ОЗХО и Конвенцию Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам, пошли на ряд недружественных мер по отношению к Российской Федерации.