Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против пяти россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС. Данные ограничительные меры не связаны с эскалацией вокруг Украины и предполагают замораживание активов, а также запрет на поездки в страны ЕС.
Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили замораживание активов и запрет на поездки для пяти россиян, связанных с организацией выборов в Госдуму в Крыму в прошлом году, — говорится в сообщении.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. В октябре украинские власти ввели персональные санкции против 237 человек за организацию голосования в Крыму и Донбассе, хотя в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках не было избирательных участков.
Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что члены Евросоюза завершили работу над санкциями против России. По его словам, в критической ситуации состоится экстренная встреча глав МИД, где будет представлен новый пакет ограничений. В то же время он отметил, что ЕС приветствует все дипломатические инструменты для урегулирования ситуации на Украине.
КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с европейскими коллегами утверждал о наличии оснований для того, чтобы уже сейчас ввести против России некоторые санкции.
"Я призвал ЕС утвердить сейчас хотя бы отдельные санкции против Российской Федерации, так как для этого есть основания", - заявил он в понедельник по результатам встречи с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, на которую был приглашен.
Он также утверждает, что в ЕС "есть готовность применять против России полный пакет самых тяжелых санкций", однако, признал министр, сейчас "идет дискуссия о том, в какой именно момент это должно состоятся".
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС завершил разработку санкций против РФ, они будут объявлены в момент принятия.
В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении РФ на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.
КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, которое было организовано в Крыму, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов на брифинге в пятницу.
"Большинство введенных сегодня СНБО санкций касаются лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе <...> На этих территориях никто не имеет права проводить выборы. Санкции касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей", - сказал Данилов.
Он не назвал список тех, на кого будут распространяться санкции, но сообщил, что вскоре будет подписан указ президента Украины с перечнем этих граждан. Данилов уточнил, что среди подпавших под санкции - 53 члена территориально-избирательных комиссий, 33 кандидата а Госдуму, семь должностных лиц, "которые непосредственно причастны" к организации голосования.
Секретарь Совбеза также предупредил о возможных санкциях в отношении иностранных наблюдателей, которые будут задействованы во время проведения голосования.
"Мы имеем информацию об определенных гражданах Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые имеют желание приехать именно как наблюдатели на эту территорию. Я еще раз подчеркиваю: все они без исключения, несмотря на то что у них какой-либо дипломатический или иной иммунитет, будут под санкциями нашей страны", - сказал Данилов.
После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Центризбирком России 20 июля принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. Также они могут проголосовать очно на избирательных участках в Ростовской области - в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в апреле этого года, что на территории Донбасса проживают 538 тыс. граждан России. По прогнозу парламентария, до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут вступить в гражданство РФ до конца года.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму, соответствующий указ опубликован на его сайте.
Оттуда следует, что под новые санкции попали крымские кандидаты в депутаты Госдумы и члены избирательных комиссий на прошедших выборах — например, кандидаты от «Российской экологической партии «Зеленые» Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин, депутат от «Единой России» Константин Бахарев и глава крымского избиркома Михаил Малышев.
В ноябре Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства, в документе указаны 28 человек — граждане России и Украины, сотрудники российских спецслужб. Санкции предусматривали в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.
Запад готов ударить по «самому слабому месту» России в случае её «вторжения» на Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идёт о новых экономических и финансовых санкциях, после введения которых страна «будет практически отрезана от международных финансовых рынков». По словам чиновницы, это самый главный рычаг давления на Москву.
«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России», — заявила Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD.
Как сообщила глава Еврокомиссии, экономические ограничения затронут «все производимые товары», которые требуются Москве для модернизации и диверсификации экономики и которые «она не сможет заменить». Однако она не уточнила, имела ли она в виду отключение России от межбанковской платёжной системы SWIFT.
Фон дер Ляйен также напомнила, что экономика России очень сильно зависит от экспорта энергоносителей, а инфляция достигла очень высоких значений и составила почти 9%. Она надеется, что угроза санкций отговорит Москву от возможного плана нападения и даст возможность перейти к дальнейшим переговорам.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва не должна «точно» знать, как отреагирует Запад при «вторжении» на Украину, поэтому сейчас вводить санкции против России в ФРГ не планируют. Так он ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского о новых незамедлительных ограничительных мерах для РФ. По словам Шольца, Запад всё ещё надеется прийти к мирному урегулированию продолжающейся напряжённости.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Вашингтоне идёт постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России.
«...в Вашингтоне идёт постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России — это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день», — отметил Песков.
Ранее Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США подготовила рестрикции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.
Страны G7 также заявили о готовности ввести санкции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.