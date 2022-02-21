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1 час назад

Власти Италии призвали граждан покинуть Украину

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Власти Италии призвали граждан страны покинуть Украину. Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Власти Италии призвали граждан покинуть Украину
Фото: Shamil Zhumatov / ReutersShamil Zhumatov / Reuters

«Наше посольство в Киеве пытается эвакуировать персонал и призывает всех итальянцев на Украине покинуть страну», — рассказал дипломат. При этом он подчеркнул, что диппредставительство продолжает работать, чтобы продемонстрировать веру в дипломатию и близость Рима к украинскому народу.

Ранее стало известно, что власти Швеции решили отозвать большую часть сотрудников посольства с Украины на родину из-за роста напряженности между Киевом и Москвой. Отмечалось, что в Киеве останутся сотрудники службы безопасности, а также дипломаты, работающие с дипотчетностью и консульскими вопросами.

Ситуация на Востоке Украины обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия. При этом страны Запада настаивают на планах Москвы «вторгнуться» на украинскую территорию. Россия отвергает эти обвинения.

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