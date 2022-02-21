В Киеве отреагировали на обвинения в обстреле погранпункта под Ростовом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев не обстреливал пограничников в Ростовской области.

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения", - заявил он на брифинге в понедельник.

Очередной снаряд, выпущенный украинскими военными, залетел на территорию России. И в этот раз он попал в пограничный пункт ФСБ России. Об этом сообщают в Центре общественных связей спецслужбы.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в 09.50 по московскому времени.

"Выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Разрушенное здание располагалось на удалении примерно 150 метров от российско-украинской границы", - рассказали в ФСБ.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. В настоящее время на месте происшествия работают российские саперы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны Украины. Следствием были установлены новые факты попадания снарядов по территории российского региона. Отдельное дело расследуется по факту артобстрела объектов на Донбассе и гибели нескольких мирных жителей.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео последствий попадания снаряда с Украины в здание погранпункта в Ростовской области.

На видео показано разрушенное сооружение, обломки.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошёл утром в понедельник, 21 февраля.

Министерство внутренних дел Украины сочло заявления об обстреле позиций пограничников в Ростовской области «провокацией», об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

«В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 м от российско-украинской границы (и) в пределах Ростовской области. Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км», — заявили в ведомстве.

Там также добавили, что, по данным МВД, сотрудники ФСБ РФ не информировали подразделения Государственной пограничной службы Украины «о каких-либо нестандартных ситуациях».

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) — «или пьяные, обкуренные, или просто бездарные», заявил NEWS.ru военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя сообщения СМИ, со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ, об уничтожении украинским снарядом пункта погрануправления ФСБ РФ. Спикер призвал «отвечать на провокацию по всем направлениями — дипломатическим, информационным и военным, если потребуется».

Это не первый случай, когда снаряды с украинской стороны залетают на территорию России. А с другой стороны, это свидетельствует об уровне подготовки украинских артиллеристов — несмотря на то, что их тренируют американцы, англичане, поставляют им соответствующую боевую технику, чтобы они стреляли точно и попадали туда, куда они должны попадать — ничего такого не происходит. Или они пьяные, обкуренные, или просто бездарные. Поэтому мне как-то представляется судьба украинских вооруженных сил при столкновении с серьёзным противником печальной, — заявил Литовкин.

Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщают в правоохранительных органах.

Позже ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России, сообщил журналистам представитель Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

«Один из снарядов взорвался в 2 километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что в 4.00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Позже еще один снаряд «Град» 120 мм нашли рядом.

«Поступили сообщения от жителей хутора Патроновка о том, что нежилой дом, где находилась летняя кухня, сегодня оказался разрушен», – говорится в сообщении.

В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

Одиночный громкий хлопок был слышан на расстоянии нескольких километров. О жертвах не сообщается.

Украинская диверсионная группа проникла на юг самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) для дальнейшего продвижения к государственной границе с Россией, сообщается в Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР. По данным ведомства, украинские силовики встретили сопротивление Народной милиции ДНР.

В Новоазовском районе ДНР осуществлён прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведётся бой, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Народной милиции заявил, что украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства. Сумку со вторым взрывным устройством обнаружили рядом с останками погибшего.

С начала эскалации в самопровозглашённой Донецкой народной республике зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами, сообщали ранее в Народной милиции ДНР. Также в ведомстве предупредили, что разведкой получены данные о подготовке противником новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.

Шесть трансформаторных подстанций обесточены в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), 814 бытовых потребителей остались без электроснабжения. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР).

"В 11:45 (совпадает с мск) в результате боевых действий обесточено шесть трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка. Без энергоснабжения остались 814 бытовых абонентов", - приводит сообщение министерства Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что без электроснабжения также осталась одна больница. Энергетики смогут приступить к работам после нормализации обстановки.

В понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также сообщили, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков была обесточена подстанция в поселке Старомихайловка на западе Донецка. Кроме того, как заявили в Народной милиции республики, огнем украинской армии повреждена Центральная городская больница Донецка.

На шахте имени Челюскинцев в Донецке произошло обесточивание из-за обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщает министерство угля и энергетики сампопровозглашенной Донецкой народной республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, по самой шахте снаряды не попали, разрушений не зафиксировано, но наблюдался перепад напряжения, перестал работать один из вентиляторов главного проветривания.

В настоящее время под землей находятся 100 горняков, удалось включить резервное питание.

Под обстрелы также попала шахта им. Скочинского в Донецке, ее вентиляционный ствол был обесточен. На момент обстрела в этой шахте находилось 266 человек. Позднее горнякам удалось восстановить работу предприятия, вентилятор главного проветривания был переведен на резервный ввод.

Вооруженные силы Украины посредством минометного обстрела повредили центральную городскую больницу Донецка и электроподстанцию. Об этом сообщает Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«В результате минометного обстрела с позиций 54-й механизированной бригады повреждены электроподстанция и Центральная городская больница № 14, г. Донецк, по адресу ул. Петровского, 197», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на линии соприкосновения остается критической, в настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в ходе брифинга заявил о том, что Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению в стране военного и чрезвычайного положений, сообщает ТАСС.

«Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений, но, надеюсь, до этого не дойдет», — сказал он.

Штаб Операции объединенных сил (силовой операции в Донбассе) утверждает, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на своих позициях и не проводят наступательных действий в регионе.

"Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях, соблюдают минские договоренности и не проводят никаких наступательных действий", - сообщил в понедельник штаб на своей странице в Facebook.

Представитель Народной милиции Донецкой народной милиции (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе идет война, ситуация в регионе критическая. Об этом он сказал в эфире «Соловьев Live».

По его словам, в результате обстрелов со сторону вооруженных сил Украины десятки тысяч людей в Донбассе остались без питьевой воды. Он назвал это геноцидом.

«Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений есть еще геноцид. Как бы политики западные не заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», — сказал Басурин.

Представитель НМ ДНР добавил, что насосная станция которая была повреждена при обстрелах, качает воду для порядка 2 миллионов человек во всем Донбассе, не только на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее сообщалось, что в ДНР ввели режим ЧС государственного уровня из-за остановки подачи питьевой воды.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал критической нынешнюю военную обстановку в республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированные обстрелы территории ДНР.

«Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы номер 105 и номер 56 в столице», — рассказал глава республики.

Он также отметил, что украинские войска продолжают обстреливать Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Докучаевск и Коминтерново. В районе последнего украинские силовики атаковали позиции Народной милиции, бой идет у границы с Россией. В результате минометного обстрела, добавил Пушилин, погиб один военнослужащий ДНР, несколько человек получили ранения.

Кроме того, по словам главы ДНР, в населенных пунктах республики активизировались украинские диверсионные группы, цель которых — это теракты, направленные на мирных жителей и объекты жизнеобеспечения. Так, была выведена из строя водонасосная станция, а взрывы на нефтебазе в Еленовке и заводе «Стирол» удалось предотвратить. Также диверсанты провели неудачную попытку теракта у железнодорожного вокзала, в результате которой погиб сам исполнитель, никто из мирного населения не пострадал.