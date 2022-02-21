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21 минуту назад

Саакашвили объявил новую голодовку

Елена Прошина

Экс-президент Грузии, политик Михаил Саакашвили объявил, что начинает повторную бессрочную голодовку из-за плохого лечения. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на судебном процессе по делу о событиях 7 ноября 2007 года.

«С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом», — сказал он.

В ходе заседания он также зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и летальному исходу.

«Моё требование – оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум», — сказал бывший президент.

Напомним, что Саакашвили задержали и отправили под стражу осенью 2021 года после того, как он тайно вернулся в Грузию из Украины. 1 октября он объявил голодовку, которую продержал 50 дней, после чего проходил курс лечения в Горийском военном госпитале.

Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко

Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по некоторым из них уже был осужден заочно.

В частности, за коррупцию и злоупотребление служебным положением политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы. По делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили Саакашвили получил шесть лет лишения свободы и три года лишения свободы.

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