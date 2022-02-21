Лукашенко решил пойти на войну

«Вот на учениях мы были, и как раз к концу этих учений жуткая разразилась погода — ливень, мокрый снег, страшный ветер. Все замерзли, стоят, дрожат. Ну, я думаю, подольше с ними поговорю, чтобы еще лучше почувствовали, и иностранцы и мы, что такое жить в некомфортных условиях, к которым мы привыкли. И я у них спросил: "Ну теперь вы поняли, что война — это страшно, еще хуже будет, чем сейчас? А мы ведь привыкли к хорошим условиям"», — поделился Лукашенко.