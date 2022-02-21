Лукашенко решил пойти на войну

Президент Белоруссии Александр заявил о готовности первым пойти на войну, если потребуется защищать Отечество. Об этом глава республики сказал во время выступления на церемонии вручения государственных наград и знамени работникам прокуратуры, сообщает «БелТА».
«Нам надо делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если (надо будет — прим. ред.), я всегда народу открыто это говорю: мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить наше Отечество», — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что на фоне последних событий сформировался «психоз разжигания войны», тогда как страна оказалась центре событий.
Кроме того, Лукашенко рассказал, как во время российско-белорусских учений пытался объяснить журналистам ужасы и лишения возможной войны
«Вот на учениях мы были, и как раз к концу этих учений жуткая разразилась погода — ливень, мокрый снег, страшный ветер. Все замерзли, стоят, дрожат. Ну, я думаю, подольше с ними поговорю, чтобы еще лучше почувствовали, и иностранцы и мы, что такое жить в некомфортных условиях, к которым мы привыкли. И я у них спросил: "Ну теперь вы поняли, что война — это страшно, еще хуже будет, чем сейчас? А мы ведь привыкли к хорошим условиям"», — поделился Лукашенко.
Ситуация на Украине обострилась в последние несколько дней. Главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию мирного населения в Россию и мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Ранее Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики начали реализовывать план по вторжению в Донбасс.