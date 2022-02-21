Бывший комик рассказал об изменениях в Зеленском

Актер и бывший игрок в КВН, лидер Нацплатформы примирения и единства (НППЕ) Сергей Сивохо рассказал газете «Коммерсант», как менялись его взаимоотношения с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Оказалось, что уроженец Донецка Сергей Сивохо работал в студии «Квартал 95», основанной Владимиром Зеленским, поддерживал его предвыборную кампанию и недолго входил в его команду. Тогда он стал советником секретаря Совета безопасности по вопросам реинтеграции Донбасса и занялся проектом, который должен был наладить диалог между Киевом и Донбассом. Позже он был лишен статуса секретаря Совбеза по требованию правой оппозиции.
При этом, по словам Сивохо, он до сих пор сохранил связь с президентом Украины.
«Отношения есть, канал связи есть. Контакты не такие частые и не в таком объеме, как хотелось бы», — рассказал Сивохо.
Однако отношения стали охлаждаться в последнее время, когда офис президента Украины стал меняться и «начали появляться разные люди».
«Но "спасательный шнур" с президентом у меня есть всегда», — отметил Сивохо.
Экс-шоумен также вспомнил, что перед началом кампании Зеленского все казалось проще, чем на самом деле:
«Какие нюансы в общении, какие нюансы в договоренностях — мы этого не представляем. А на него, на человека, который был далек от политики и который воспринимал ее только как материал для шоу, вдруг это все рухнуло. Его должно было расплющить, я так себе это представляю. Но он держится еще».
Кроме того, Сивохо рассказал, что ситуацию на родном Донбассе не принимает.
«Я, как выходец из Донбасса, не принимаю ситуации, которая сложилась на востоке Украины. Я считаю предыдущую власть полностью виноватой в этой ситуации и в том, что вообще происходит у нас в стране… Предыдущая власть допустила это. Не пошла на уступки, где-то прогнулась, до сих пор есть непонятные вопросы по Крыму. До сих пор бытует мнение, что «Крым сдали». Думаю, с Донбассом случилась такая же история. Прошлая власть попробовала решить ее с налету, но у нее не получилось…», — заявил он.