Бывший комик рассказал об изменениях в Зеленском

«Я, как выходец из Донбасса, не принимаю ситуации, которая сложилась на востоке Украины. Я считаю предыдущую власть полностью виноватой в этой ситуации и в том, что вообще происходит у нас в стране… Предыдущая власть допустила это. Не пошла на уступки, где-то прогнулась, до сих пор есть непонятные вопросы по Крыму. До сих пор бытует мнение, что «Крым сдали». Думаю, с Донбассом случилась такая же история. Прошлая власть попробовала решить ее с налету, но у нее не получилось…», — заявил он.