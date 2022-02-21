МИД Германии оправдался за всплывший неудобный для НАТО документ

Документы, которые в прошлом подписывала Россия, никаких обещаний о нерасширении НАТО не содержали. Разбираться же с архивом 1991 года, в котором такой пункт упоминается, Германия не будет. Об этом заявило министерство иностранных дел ФРГ, комментируя недавно всплывший в немецких СМИ документ.