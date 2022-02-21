В Грузии призвали отказаться от противостояния России

Лидер популярной грузинской партии «Альянс патриотов», экс-вице-спикер парламента Ирма Инашвили призвала власти и оппозицию страны на фоне украинского кризиса не делать таких заявлений по отношению к НАТО или России, которые «могли бы ввергнуть Грузию в пучину», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Как сообщает Общественное ТВ – «Первый канал», политик считает, что «со стороны Грузии громкие заявления в поддержку НАТО неуместны».

Также она считает, что по отношению к России «надо делать максимально корректные заявления».

«Ругань России, особенно сейчас, ничего хорошего Грузии не принесет, а принесет только беду», – заявляет Ирма Инашвили, обращаясь при этом к саакашвилевским сторонникам и их СМИ.

По ее мнению, «противостояние с Россией было бы гибельным для Грузии».

«Не о противостоянии с Россией нам надо думать, а о нормализации», – отмечает политик.

Экс-заместитель председателя парламента обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом «двигаться путем поиска общего языка (с Грузией). потепления отношений».