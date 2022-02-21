Украина подсчитала убытки от слухов о войне

За месяц Украина потеряла на слухах о скорой войне с Россией около 2-3 миллиарда долларов, причем это безвозвратные убытки. Такие цифры в интервью «РБК-Украина» назвал заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.

Фото: Александр Клименко / Reuters Александр Клименко / Reuters

В свои подсчеты он включил остановленные инвестиции, дополнительную инфляцию, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Отдельно ситуация давит на финансовые рынки, идет блокирование заимствований, возникают проблемы с курсом гривны, что отнимает у экономики еще 1,5-2 миллиардов долларов.

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Шурма считает, что если напряженность будет расти, то такую сумму страна будет терять каждый месяц. Однако если ситуация стабилизируется хотя бы в нынешнем состоянии, то уже через пару месяцев «болевой порог» поднимется, и таких потерь не будет.

По его словам, размер «подушки безопасности», необходимой Украине, по состоянию на конец февраля составляет 4-5 миллиарда долларов. В настоящее время власти рассматривают финансовую поддержку из разных источников, в том числе макрофинансовую помощь Евросоюза, госгарантии от США и другие. Первый транш ЕС выдаст Киеву практически без условий, по поводу второго, добавил Шурма, процесс согласования условий продолжается.

Ситуация вокруг Украины резко обострилась в конце прошлой недели. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию из-за якобы готовящегося вторжения украинской армии. В Кремле эту версию поддержали, обвинив Киев в провокационных действиях.

Украина категорически опровергает агрессивные планы. Президент республики Владимир Зеленский назвал сообщения о взрыве украинских снарядов на территории Ростовской области чистой ложью. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская армия не обстреливала территорию России.