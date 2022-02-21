Россия составила список украинцев, которых считает необходимым «расстрелять или отправить в лагеря» сразу после своего «вторжения». С таким обвинением в сторону российских властей от имени Вашингтона выступила посол США в ООН Батшеба Нелл Крокер. Письмо дипломата, направленное в Совет по правам человека ООН опубликовало издание The Washington Post.

«Российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», — говорится в письме, адресованном Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В документе отмечается, что американские власти обладают «достоверной информацией» о планах Кремля.

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«Российские силы, вероятно, будут применять смертоносные меры для разгона мирных акций протеста или иным образом противодействовать мирным проявлениям сопротивления со стороны гражданского населения [Украины]», — говорится в сообщении Вашингтона.

Среди прочего, Крокер говорит, что во время якобы запланированной Россией «оккупации» украинской территории возникнет угроза похищений и пыток «политических диссидентов, религиозных и этнических меньшинств».

При этом различными представителями власти в России неоднократно отрицались заявления западных политиков о якобы подготовленном «российском вторжении» на Украину. В ответ на обвинения в концентрации российских сил на украинской границе, Москва отмечала, что это происходит в рамках учений на территории России.

Сообщения о существовании некоего российского списка украинцев, которые якобы подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" при "вторжении" на Украину - ложь и фейк, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь?" - сказал Песков. "Мне известно, что это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк", - ответил он на вопрос, известно ли в Кремле о существовании такого документа.

Автор вопроса сослался на письмо из США в комиссию ООН по правам человека, в котором утверждается, что Москва якобы составляет такие списки украинских граждан.

Американский журналист телеканала CBS Дэвид Мартин заявил со ссылкой на данные разведки США, что российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину. Видео появилось в Twitter-аккаунте телеканала. По его словам, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя.

CBS

У США есть разведданные о том, что российские командиры получили приказ приступить к вторжению на Украину, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы относительно того, как они будут маневрировать в своих секторах поля боя, — сообщил Мартин.

Он добавил, что вторжение может начаться с атаки на Киев. Кроме того, Москва планирует осуществить кибератаки на ресурсы Украины.

США считают, что Россия совершит нападение на Украину в ближайшие дни. Об этом заявил в своем видеообращении президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни», — цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Байдена, РФ якобы намерена атаковать Киев, где живут «2,8 миллиона невинных людей». При этом американский лидер не привел доказательств агрессивных намерений Москвы.

Ранее Байден заявлял, что «вторжение» России на Украину произойдет 16 февраля. Американские СМИ сообщают, что нападение может состояться после 20 февраля.

Администрация США считает, что Россия продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на территорию Украины. По оценке Вашингтона, оно должно состояться в «в ближайшее время», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время, — сказала она.

При этом никаких конкретных доказательств гипотетического вторжения Псаки не привела.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.

Пока ни в одном приграничном городе нет «ударной группировки» российских войск, говорить о вторжении России на Украину в ближайшие день-два неуместно. Такое мнение высказал в эфире телеканала «1+1» министр обороны республики Алексей Резников.

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Сегодня по состоянию на этот час ударной группировки со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно, — заявил министр.

Он также подчеркнул, что низкие риски не означают полного отсутствия угрозы.

Я хочу напомнить нашим партнёрам, что угроза существует с 2013 года, — сказал Резников.

По его словам, украинские военные готовы к сопротивлению и встрече российских войск.

Российская сторона не планирует "вторжение" на Украину и не предпринимает его в настоящий момент. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS.

"Нет вторжения. И нет таких планов", - сказал он.



"Россия публично заявила о своей готовности продолжать дипломатические усилия, чтобы решить все неурегулированные вопросы. <...> Каждое государство имеет право защищать свои границы. Такое право есть у РФ, у США, а также у любой другой страны, исключений нет. Российские военные находятся на суверенной территории России. Мы никому не угрожаем. Почему другие страны пытаются навязать нам свои решения? <...> Я хочу еще раз подчеркнуть, что это наша собственная территория. Вы хоть представляете, если бы Россия требовала от США не размещать свои силы во Флориде или в Сан-Франциско?" - продолжил Антонов.

Обнародованная позднее стенограмма интервью CBS продемонстрировала, что телекомпания значительно урезала высказывания Антонова. Записанное заранее интервью было показано в отредактированном виде, а не в прямом эфире.

Россия не пытается завладеть какой-либо территорией других стран, заявил Антонов, отметив, что РФ по-прежнему считает Донбасс частью Украины.

"Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск - это часть Украины", - сказал он.

На многочисленные вопросы ведущей относительно статуса Крыма глава российского диппредставительства ответил, что "вопрос Крыма решен и закрыт", и отметил, что воссоединение Крыма с Россией "не было операцией российский сил, а решением народа, который в Крыму проживает".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не намерены признавать вхождение Крыма в состав России или принимать какие-либо схожие решения по Донбассу для предотвращения военного конфликта.

Мировой порядок

Россия исходит из того, что на данный момент ключевым вопросом является не ситуация вокруг Украины, а то, каким будет мировой порядок, будет ли соблюдаться принцип неделимости безопасности, заявил Антонов.

Дипломат отметил, что США "не прислушиваются к опасениям России относительно вопросов безопасности". "Почему вы все смотрите лишь на одну сторону [вопроса]. Почему вы игнорируете вторую?" - подчеркнул он.

"Сегодня проблема не Украина, проблема в том, каким будет в будущем мировой порядок, сможем ли мы совместно выработать твердые гарантии в сфере безопасности для всех, не нарушая очень важный принцип неделимости безопасности для всех", - продолжил Антонов. "Это означает, что у вас нет права укреплять свою безопасность за счет Российской Федерации и что у нас тоже нет такого права", - пояснил он. Дипломат подчеркнул, что указанный принцип "закреплен во многих документах", которые ранее были одобрены США и РФ.



"Сегодня мы говорим не об Украине. Мы говорим о порядке, который вместе установим в Европе и в мире в целом. Почему вы не желаете выслушать наши озабоченности относительно этого?" - отметил Антонов.

Он указал, что у РФ "имеется серьезная озабоченность деятельностью НАТО".

"И я бы отметил, что силы блока подошли к российской границе", - добавил он.



"Мы не хотим новой волны расширения НАТО", - пояснил посол.

Гарантии безопасности

Россия хочет видеть юридически обязывающие гарантии своей безопасности, закрепленные на бумаге, заявил посол РФ.

"Мы хотим, чтобы все было закреплено на бумаге. Мы хотим видеть юридически обязывающие гарантии российской безопасности. <...> Мы не хотим наблюдать следующую волну расширения НАТО", - сказал он.



"Нам некуда отступать, [дальше] там только Россия", - добавил он, говоря о расширении НАТО и деятельности альянса в целом. "Мы обеспокоены не из-за Украины. Мы обеспокоены по поводу деятельности НАТО. <...> Это не оборонительный союз. Североатлантический альянс - это не миролюбивая неправительственная организация. Это военно-политический <...> блок. <...> Мы хотели бы остановить такое расширение [НАТО]. Мы хотим, чтобы США вывели свои войска и вооружения из этих стран, потому что это наши жизни, это <...> гарантии безопасности для нашего народа. Мы не хотим, чтобы вдоль границы с РФ размещалась военная техника. Давайте обсудим это. Давайте решим это", - подчеркнул Антонов.



"США и Россия являются ключевыми игроками в мире. Мы постоянные члены СБ ООН. Мы несем особую ответственность за мир. У нас много проблем для обсуждения: пандемия, терроризм, распространение оружия массового уничтожения и другие. Мы можем работать вместе", - продолжил он.

Россия в декабре направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. В четверг российская сторона опубликовала свою реакцию на американский ответ, аналогичный документ для альянса пока готовится.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Президент России Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на сообщения о датах «вторжения» страны на Украину. Об этом он сообщил журналистам после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.

«Я, честно говоря, не обращал просто на это внимания, вбросов очень много. Постоянно реагировать на них — это себе дороже», — сказал он.

Путин добавил, что Россия будет поступать так, как считает нужным. Он отметил, что Кремль обращает внимание на происходящее в мире, но имеет «очень четкие, понятные ориентиры».

Ранее сообщалось, что эшелон с танками и другой бронетехникой Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянного базирования после завершения учений недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.