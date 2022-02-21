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Польша предложила отключить "Северный поток-1"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил отключить российский газопровод "Северный поток-1" и транспортировать газ по территории Украины.

"Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска „Северного потока — 2“, а также за то, чтобы подумать об отключении „Северного потока — 1“",— сказал глава польского правительства, его слова приводит украинское издание "Корреспондент". Об этом он заявил в ходе выступления на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Популярность Зеленского падает на фоне эскалации

Популярность президента Украины Владимира Зеленского падает на фоне эскалации, пишет ИноСМИ со ссылкой на чешское издание iRozhlas. Согласно опросу, который был проведен в январе Киевским международным институтом социологии, всего 30% жителей страны хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.

"Рейтинг Зеленского очень снижают попытки его окружения сконцентрировать всю власть в одних руках, крайне сомнительная кадровая политика, все более очевидная некомпетентность Зеленского и его окружения, а главное, коррупционные скандалы с участием депутатов из партии Зеленского "Слуга народа",— заявила украинистка Ленка Вихова, которая считает "еще одной большой ошибкой" президента то, что в столь критический момент "он не консолидирует украинское политическое сообщество, а разделяет его", пишет издание.

О чем договорились Путин и Байден

Байден и Путин "в принципе" договорились о встрече на тему украинского кризиса, пишет британское издание Daily Mail.

Президент США согласился на саммит по "безопасности и стратегической стабильности в Европе" только при условии, что вторжения России на территорию Украины не произойдет. В белом доме считают, что Москва продолжает готовиться к "полномасштабному наступлению на Украину, которое может начаться очень скоро".

В космосе начнется ядерный век

Космические спутники станут более быстрыми и маневренными благодаря ядерным двигательным установкам. Россия, США и Китай активно развивают ядерную энергетику для космических программ, но вопросы безопасности и рентабельности пока остаются открытыми. Об этом пишет The Economist.

По списанным спутникам стреляют, проводя испытания ракет с так называемым прямым наведением. Такие испытания беспокоят руководителей оборонного ведомства США, потому что это значит, что в случае войны ключевые спутники могут быть достаточно легко выведены из строя.

Раскрыто состояние заболевшей COVID-19 Елизаветы II

У королевы Великобритании Елизаветы II диагностирован коронавирус. У нее проявляются незначительные симптомы простуды, она трижды привита, пишет RT со ссылкой на The Times.