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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил отключить российский газопровод "Северный поток-1" и транспортировать газ по территории Украины.
"Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска „Северного потока — 2“, а также за то, чтобы подумать об отключении „Северного потока — 1“",— сказал глава польского правительства, его слова приводит украинское издание "Корреспондент". Об этом он заявил в ходе выступления на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Популярность президента Украины Владимира Зеленского падает на фоне эскалации, пишет ИноСМИ со ссылкой на чешское издание iRozhlas. Согласно опросу, который был проведен в январе Киевским международным институтом социологии, всего 30% жителей страны хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.
"Рейтинг Зеленского очень снижают попытки его окружения сконцентрировать всю власть в одних руках, крайне сомнительная кадровая политика, все более очевидная некомпетентность Зеленского и его окружения, а главное, коррупционные скандалы с участием депутатов из партии Зеленского "Слуга народа",— заявила украинистка Ленка Вихова, которая считает "еще одной большой ошибкой" президента то, что в столь критический момент "он не консолидирует украинское политическое сообщество, а разделяет его", пишет издание.
Байден и Путин "в принципе" договорились о встрече на тему украинского кризиса, пишет британское издание Daily Mail.
Президент США согласился на саммит по "безопасности и стратегической стабильности в Европе" только при условии, что вторжения России на территорию Украины не произойдет. В белом доме считают, что Москва продолжает готовиться к "полномасштабному наступлению на Украину, которое может начаться очень скоро".
Космические спутники станут более быстрыми и маневренными благодаря ядерным двигательным установкам. Россия, США и Китай активно развивают ядерную энергетику для космических программ, но вопросы безопасности и рентабельности пока остаются открытыми. Об этом пишет The Economist.
По списанным спутникам стреляют, проводя испытания ракет с так называемым прямым наведением. Такие испытания беспокоят руководителей оборонного ведомства США, потому что это значит, что в случае войны ключевые спутники могут быть достаточно легко выведены из строя.
У королевы Великобритании Елизаветы II диагностирован коронавирус. У нее проявляются незначительные симптомы простуды, она трижды привита, пишет RT со ссылкой на The Times.
Вирус диагностирован также у нескольких членов королевской семьи, в том числе и у принца Чарльза. Впрочем, к настоящему моменту он уже оправился от перенесенного заболевания.