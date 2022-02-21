Путин и Байден приняли предложение Макрона

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден согласились на предложение главы Франции Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам стратегической стабильности и безопасности в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Также Макрон предложил позднее провести встречу со всеми заинтересованными сторонами. В администрации президента США подтвердили согласие Байдена встретиться с Путиным, «если до того момента Россия не "вторгнется" на Украину».
Саммиту будет предшествовать встреча глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена 24 февраля. На ней подготовят вопросы для глав государств.
Напомним, что ранее Путин и Байден уже проводили телефонные переговоры. В ходе беседы глава РФ сообщил американскому коллеге об опасности милитаризации Украины. Политик обратил внимание американского лидера на вопросы поставок на оружия.
Ранее, 20 февраля, американский телеканал CBS сообщил, что у США есть разведданные, согласно которых российское военное командование получило приказ разработать планы «вторжения» на Украину.
Позднее ряд источников отметил, что приказы всегда могут быть отозваны, или же это может являться дезинформацией, чтобы запутать и ввести в заблуждение США и их союзников. Также журналисты не увидели иных свидетельств российской агрессии, например, кибератак или постановки электронных помех.