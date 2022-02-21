В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
44 минуты назад

Путин и Байден приняли предложение Макрона

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден согласились на предложение главы Франции Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам стратегической стабильности и безопасности в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Путин и Байден приняли предложение Макрона
Фото: ReutersReuters

Также Макрон предложил позднее провести встречу со всеми заинтересованными сторонами. В администрации президента США подтвердили согласие Байдена встретиться с Путиным, «если до того момента Россия не "вторгнется" на Украину».

Саммиту будет предшествовать встреча глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена 24 февраля. На ней подготовят вопросы для глав государств.

Напомним, что ранее Путин и Байден уже проводили телефонные переговоры. В ходе беседы глава РФ сообщил американскому коллеге об опасности милитаризации Украины. Политик обратил внимание американского лидера на вопросы поставок на оружия.

Ранее, 20 февраля, американский телеканал CBS сообщил, что у США есть разведданные, согласно которых российское военное командование получило приказ разработать планы «вторжения» на Украину.

Позднее ряд источников отметил, что приказы всегда могут быть отозваны, или же это может являться дезинформацией, чтобы запутать и ввести в заблуждение США и их союзников. Также журналисты не увидели иных свидетельств российской агрессии, например, кибератак или постановки электронных помех.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители