Путин и Байден приняли предложение Макрона

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден согласились на предложение главы Франции Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам стратегической стабильности и безопасности в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Также Макрон предложил позднее провести встречу со всеми заинтересованными сторонами. В администрации президента США подтвердили согласие Байдена встретиться с Путиным, «если до того момента Россия не "вторгнется" на Украину».

Саммиту будет предшествовать встреча глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена 24 февраля. На ней подготовят вопросы для глав государств.

Напомним, что ранее Путин и Байден уже проводили телефонные переговоры. В ходе беседы глава РФ сообщил американскому коллеге об опасности милитаризации Украины. Политик обратил внимание американского лидера на вопросы поставок на оружия.

Ранее, 20 февраля, американский телеканал CBS сообщил, что у США есть разведданные, согласно которых российское военное командование получило приказ разработать планы «вторжения» на Украину.