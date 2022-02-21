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19 минут назад

Кулеба назвал ошибку Украины

Елена Прошина

Отказ Украины от ядерного оружия - это ошибка. Об этом сказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба после заявления главы государства Владимира Зеленского о том, что Будапештский меморандум 1994 года будет признан Киевом недействительным, если Украина не получит гарантии безопасности.

Кулеба назвал ошибку Украины
Фото: ReutersReuters

«Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины», — сказал Кулеба интервью американскому телеканалу CBS.

Согласно Будапештскому меморандуму, который был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, Киев ликвидировал ядерный арсенал, а остальные страны гарантировали Украине безопасность.

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