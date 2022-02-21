Кулеба назвал ошибку Украины

«Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины», — сказал Кулеба интервью американскому телеканалу CBS.