Кулеба назвал ошибку Украины

Отказ Украины от ядерного оружия - это ошибка. Об этом сказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба после заявления главы государства Владимира Зеленского о том, что Будапештский меморандум 1994 года будет признан Киевом недействительным, если Украина не получит гарантии безопасности.
«Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины», — сказал Кулеба интервью американскому телеканалу CBS.
Согласно Будапештскому меморандуму, который был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, Киев ликвидировал ядерный арсенал, а остальные страны гарантировали Украине безопасность.