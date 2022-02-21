Зеленский попытался повторить мюнхенскую речь Путина

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский попытался повторить речь российского коллеги Владимира Путина на том же мероприятии в 2007 году, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на замглавреда издания Максима Минина и обозревателя Александра Харченко.

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По их словам, выступление Зеленского оказалось «совершенно безуспешным». Журналисты напомнили, что Путин во время своей речи говорил о глубоких противоречиях между Россией и США с Североатлантическим альянсом.

«Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную «любовь» к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», — говорится в материале.

Отмечается, что Путин не только произнес громкую речь в Мюнхене, но и начал последовательно купировать озвученные там угрозы безопасности России. Что касается Зеленского, то он сразу признался, что Киев вообще ничего не может сделать без помощи извне.