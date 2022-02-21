Зеленский попытался повторить мюнхенскую речь Путина

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский попытался повторить речь российского коллеги Владимира Путина на том же мероприятии в 2007 году, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на замглавреда издания Максима Минина и обозревателя Александра Харченко.
По их словам, выступление Зеленского оказалось «совершенно безуспешным». Журналисты напомнили, что Путин во время своей речи говорил о глубоких противоречиях между Россией и США с Североатлантическим альянсом.
«Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную «любовь» к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», — говорится в материале.
Отмечается, что Путин не только произнес громкую речь в Мюнхене, но и начал последовательно купировать озвученные там угрозы безопасности России. Что касается Зеленского, то он сразу признался, что Киев вообще ничего не может сделать без помощи извне.
Обозреватели назвали речь украинского президента «детской обидой» на недостаточное внимание со стороны Запада. При этом Зеленский отметил, что войны с Россией не будет.