ЕС завершил работу над санкциями против России

Члены Евросоюза завершили работу над санкциями против России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, в критической ситуации состоится экстренная встреча глав МИД, где они будут представлены, сообщает ТАСС.

Работа над санкциями ЕС против РФ завершена, — сказал Боррель перед встречей глав МИД ЕС.

Он добавил, что ЕС приветствует все дипломатические инструменты, которые только возможны, для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад готов ударить Россию «по самому слабому месту» в случае её вторжения на Украину. Она уточнила, что речь идёт о новых экономических санкциях, в результате которых страна окажется «практически отрезана от международных финансовых рынков». Помимо прочего фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические ограничения коснутся всех производимых товаров, требующихся Москве для модернизации и диверсификации экономики, которые она не сможет заменить.