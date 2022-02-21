В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
58 минут назад

ЕС завершил работу над санкциями против России

News.ruиещё 8

Члены Евросоюза завершили работу над санкциями против России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, в критической ситуации состоится экстренная встреча глав МИД, где они будут представлены, сообщает ТАСС.

ЕС завершил работу над санкциями против России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Работа над санкциями ЕС против РФ завершена, — сказал Боррель перед встречей глав МИД ЕС.

Он добавил, что ЕС приветствует все дипломатические инструменты, которые только возможны, для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад готов ударить Россию «по самому слабому месту» в случае её вторжения на Украину. Она уточнила, что речь идёт о новых экономических санкциях, в результате которых страна окажется «практически отрезана от международных финансовых рынков». Помимо прочего фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические ограничения коснутся всех производимых товаров, требующихся Москве для модернизации и диверсификации экономики, которые она не сможет заменить.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что оно произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом «вторжении» РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители