Кулеба: Украина стремится в НАТО вопреки желаниям Запада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы, поступающие со стороны ряда европейских стран из числа членов альянса. Об этом он рассказал в интервью CBS. Он заявил, что Украина не посылает никаких сигналов о том, что страна готова отказаться от вступления в НАТО.