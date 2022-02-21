СМИ: Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией

Украинский президент Владимир Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, поскольку, по его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера.
По словам собеседников, украинские власти не собираются вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками, а также не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе.
«Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — следует из публикации.
Источники издания отмечают, что лидер Украины планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке страны, чтобы не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру Германии Олафу Шольцу.
«Обострение в Донбассе можно использовать как повод отсрочить исполнение обязательств, которые Зеленский давал Шольцу, и заявить, что до нормализации обстановки ничего не будет», — отмечает «Страна.ua».
Также утверждается, что Зеленский и его окружение не верят в возможность вторжения в страну российских войск.